Волгоградцев ждет сокращенная рабочая неделя

Жителей Волгоградской области ждет сокращенная рабочая неделя и длинные выходные из-за празднования Дня народного единства. Об этом на Минтруд сообщают корреспонденты The Moscow Post.

Трудиться волгоградцам предстоит четыре дня — с 31 октября по 3 ноября включительно, а праздничный день – 4 ноября – будет выходным. Продолжительность рабочего дня 3 ноября работодателям рекомендуется сократить на один час. Таким образом, выходные продлятся с 4 по 6 ноября включительно.

Следующий "внеплановый" нерабочий день настанет теперь только 31 декабря.