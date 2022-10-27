Мобилизованных волгоградцев на полигонах согреют разговорами и дровами

На полигонах Южного военного округа в Волгоградской области приступили к развертыванию пунктов обогрева. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащих обещают согреть в кунгах, выделить дрова, оборудовать сушилки и напоить всех желающих горячим чаем.

— В связи с понижением среднесуточных температур воздуха и предстоящим похолоданием командованием Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уточнятся, что о военнослужащих во время проведения занятий позаботятся, оборудовав на полигонах и войсковых стрельбищах стационарные пункты обогрева личного состава, в частности, металлические модули или кунги.

— Все стационарные пункты обогрева должны быть обеспечены запасом дров, оборудованы местами для просушки обмундирования и обуви, — добавили в пресс-службе округа. — Кроме того, в таких пунктах будет организовано дополнительное питание и выдача горячего чая.

Также известно, что командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погоды и температуры.

— В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, а также организуется проветривание и дезинфекция спальных помещений, — утверждают в пресс-службе ЮВО. — Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Примечательно, что в новом официальном заявлении ЮВО не указывается конкретно, кто подразумевается под понятием «военнослужащий» — контрактники, добровольцы, «срочники» или мобилизованные.

Между тем в редакцию ИА «Высота 102» обратился мобилизованный, который в настоящий момент находится в одном из учебных центров под Волгоградом. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что у мобилизованных, несмотря на многочисленные заявления различных должностных лиц, до сих пор нет ни сушек для белья, ни элементарных условий, чтобы постираться. Командование учебного центра на создавшуюся ситуацию, по словам волгоградца, смотрит сквозь пальцы.

Фото: Южный военный округ