После публикации ИА «Высота 102» об угольном производстве в Даниловке Волгоградской области, потенциально угрожающем жизни и здоровью людей, на ситуацию обратили внимание в Росприроднадзоре.





— Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям информацию, отраженную в статье сетевого издания «Высота 102», направляет в адрес Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, — сообщается в официальном письме надзорного ведомства.





Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратился житель Даниловки Андрей Карасев. По словам мужчины, даниловцы буквально задыхаются от дыма, который образуется от деятельности небольшого угольного завода. Фермер уверен, что местные власти закрывают на проблему глаза, от правоохранительных органов приходят отписки, проверяющие ничего не находят, а хозяин угольного производства — Манвел Минасян — просто смеется ему в лицо.

Фото и видео: Андрей Карасев

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»