Общество

После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприроды

Общество 25.10.2022 20:45
0
25.10.2022 20:45


После публикации ИА «Высота 102» об угольном производстве в Даниловке Волгоградской области, потенциально угрожающем жизни и здоровью людей, на ситуацию обратили внимание в Росприроднадзоре. 



— Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям информацию, отраженную в статье сетевого издания «Высота 102», направляет в адрес Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, — сообщается в официальном письме надзорного ведомства. 


Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратился житель Даниловки Андрей Карасев. По словам мужчины, даниловцы буквально задыхаются от дыма, который образуется от деятельности небольшого угольного завода. Фермер уверен, что местные власти закрывают на проблему глаза, от правоохранительных органов приходят отписки, проверяющие ничего не находят, а хозяин угольного производства — Манвел Минасян — просто смеется ему в лицо.  

Фото и видео: Андрей Карасев 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.10.2022 15:58
Общество 25.10.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:52
Общество 25.10.2022 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:42
Общество 25.10.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 12:23
Общество 25.10.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 11:00
Общество 25.10.2022 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.10.2022 10:22
Общество 25.10.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 09:48
Общество 25.10.2022 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 09:28
Общество 25.10.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2022 09:17
Общество 25.10.2022 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 21:43
Общество 24.10.2022 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 21:03
Общество 24.10.2022 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 19:47
Общество 24.10.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 18:44
Общество 24.10.2022 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 16:32
Общество 24.10.2022 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.10.2022 14:05
Общество 24.10.2022 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:16
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
«Что-то сильно бахнуло»: на заводе в Волгограде произошел пожар, сообщается об одном погибшемСмотреть фотографии
14:48
Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревняхСмотреть фотографии
13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 