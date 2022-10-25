Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездом

Общество 25.10.2022 09:48
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25.10.2022 09:48
Пять самых интересных и высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в Волгоградской области возглавило предложение с зарплатой в 400 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru.
- Самую высокую зарплату в октябре – от 400 тысяч рублей, - в Волгоградской области предлагают директору по логистике, однако сотруднику нужно будет переехать в Белгородскую область. В числе задач - руководство складскими комплексами, а также выстраивание и поддержка системы управления. От компании – компенсация аренды жилья и корпоративный автомобиль, - рассказали в компании.
До 200 тысяч рублей ежемесячно предлагают в Волгограде программисту 1С. На третьем месте – вакансия специалиста по продажам систем орошения от производителя с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей. Компания находится в Волжском. Сотруднику обещают обеспечить служебным автомобилем для командировок.
В пятерку высокооплачиваемых вакансий октября в Волгоградской области также вошли предложения для врача-стоматолога (хирурга/имплантолога) с зарплатой от 150 тысяч рублей и директора агропромышленного комплекса в селе Заплавном Волгоградской области с зарплатой от 135 тысяч рублей.
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