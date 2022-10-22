







В Кумылженском районе Волгоградской области разыскивают пожилую женщину, которая пропала накануне около полудня. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры группы «Лиза Алерт», 72-летняя Матрена Васильевна Майер исчезла 21 октября из станицы Кумылженская, где она живет. По словам родных, она ушла из дома с сумкой, но без документов.





- Может, кто-то подвозил ее вчера на остановку? – с надеждой спрашивают родственники.





Между тем, пенсионерку сегодня целый день искали в окрестностях станицы, но пока безрезультатно. Завтра поиски будут продолжены. Волонтеры просят принять участие в поисковых мероприятиях охотников, рыбаков, а также владельцев дронов.

Приметы пропавшей:рост 158, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серые.Одежда:коричневая куртка, черные сапоги, серая шапка.Инфорг: Маруся 89376918828