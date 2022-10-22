Общество 22.10.2022 12:11
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22.10.2022 12:11
Хозяин экзотических птиц – американских страусов эму – объявил вознаграждение за поимку двух питомцев, которые три дня назад убежали из вольера фермы. Как рассказал ИА «Высота 102» Сергей, третьего беглеца он уже вернул домой, а двое где-то бегают на просторах Калачевского района Волгоградской области.
- Страусов, скорее всего, кто-то очень напугал, - рассказал владелец птиц. – Может, какое-то дикое животное. Они свалили столбик, который держал двухметровое ограждение, и убежали, перемахнув через ограждение.
Страусы содержались на участке на Черкассовских дачах. Сергей предполагает, что птицы могут находиться где-то между дачами и поселком Пятиморск.
Самостоятельные поиски пока ни к чему не привели. При этом, по словам Сергея, некоторое время назад страусы также покидали вольер. Их искали несколько дней.
- Одного я сам нашел по следам, а про второго сообщили железнодорожники – страус вышел к путям, - говорит мужчина.
При этом Сергей предупреждает, что тем, кто увидит птиц, лучше к ним не подходить.
- Во-первых, они вряд ли кого-то подпустят, - рассказал мужчина. – Во-вторых, они находятся в стрессе и могут напугать людей.
Сергей готов отблагодарить тех, кто сообщит информацию о местонахождении страусов. Наградой будет страусиное яйцо, из которого, по словам мужчины, можно сделать яичницу или омлет на несколько человек.
Телефон владельца страусов Сергея - 8-961-662-14-40. Просьба позвонить тем, кто увидит необычных птиц.
Фото сайта Отзовик
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