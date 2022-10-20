В Волгограде сэкономят миллион рублей на россыпи звезд над проспектом Жукова

В Волгограде подвели итоги аукциона по отбору подрядной компании, которая соорудит звездное небо в Дзержинском районе над бульварной частью проспекта Жукова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию закупки, по итогам торгов россыпь неоновых звезд обойдется в два миллиона рублей.

Напомним, что на вечернюю иллюминацию волгоградские власти готовы были потратить 3 090 275,18 рублей. Соответствующую заявку МБУ «ЖКХ Дзержинского района» разместило 7 октября, а итоги торгов подвели накануне.

Готовность подарить волгоградцам звезды над головой выразили четыре компании. Одни оценили услуги в 3 074 823,80 рублей, другие в 2 935 761,38 рублей, третьи 2 024 123,78 рублей, и лишь компания-победитель озвучила скромные 2 008 672,40 рублей.

Напомним, что на искусственном небосклоне жители Дзержинского района и гости Волгограда увидят планеты, созвездия и кометы. По сведениям мэрии, дополнительное благоустройство стало возможным благодаря сэкономленным деньгам, образовавшимся по итогам ранее проведенного обновления бульвара при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.