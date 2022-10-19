Источник назвал срок окончания частичной мобилизации в Волгоградской области

Назван срок окончания частичной мобилизации в Волгоградской области. Этой информацией, сообщает ИА «Высота 102», поделился в среду 19 октября источник, близкий к Южному военному округу.

– План, поставленный перед регионом, практически выполнен, – сообщил собеседник информагентства, пожелавший сохранить анонимность. – К середине следующей недели ожидается окончание частичной мобилизации в Волгоградской области.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин высказался о сроках окончания мобилизации.

– На данный момент мобилизовано 222 тысячи человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены,— сообщил глава государства.

Ранее заявлялось, что частичная мобилизация в России может закончиться только после издания соответствующего указа Президента. Однако накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока такой указ не готовится.

Между тем, пока в Волгоградской области процесс призыва мужчин разных возрастов продолжается. Так, например, накануне из Новоаннинского района отправили новый отряд новобранцев. Однако партии мобилизованных уже не такие многочисленные, как в первые дни после объявления указа президента.