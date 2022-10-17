Жителям Волгограда назвали сроки окончания частичной мобилизации

Жители Волгоградской области продолжают задавать вопросы в специально созданный чат-бот в Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область». Несмотря на многочисленные заявления, в том числе и первых лиц, самым главным вопросом для волгоградцев по-прежнему остаются сроки окончания мобилизационной кампании.

— Мобилизация завершается только по решению Президента РФ, — цитирует информагентство пост Telegram-канала.

Ранее Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь призвал сообщать ему о допущенных нарушениях в ходе кампании.

Задать волнующий вопрос о частичной мобилизации можно через чат-бот или позвонив по номеру 122 с 08.00 до 20.00 без выходных.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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