Общество

«Постоянный клиент» полиции Волгограда собралась на новый телепроект

Общество 18.10.2022 20:11
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18.10.2022 20:11


Подруга Ольги Бузовой Виолетта Чиковани стала участницей шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой, ранее молодая особа уже снискала славу в родном Волгограде, неоднократно побывав в отделах полиции. 

Так, летом прошлого года Чиковани был назначен штраф в размере 2 тысяч рублей за поездку на кабриолете по пешеходным дорожкам в парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Приехав из Москвы, блогерша арендовала американский мускул-кар и отправилась снимать на нем очередной видеоролик для Instagram. Чиковани была задержана, а полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении.

И это не первый случай, связанный с нарушением ПДД эпатажной дамой. В марте позапрошлого года блогер ради съемок ролика прокатилась в открытом кузове ГАЗели, лежа при этом в пустой ванне. Рядом с ней находились двое темнокожих мужчин. За поездку с нарушением правил перевозки людей оштрафовали водителя грузового автомобиля.

Также Виолетта Чикивани известна тем, что каталась на матрасе на улицах Волгограда.

 

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