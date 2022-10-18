«Постоянный клиент» полиции Волгограда собралась на новый телепроект

Подруга Ольги Бузовой Виолетта Чиковани стала участницей шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой, ранее молодая особа уже снискала славу в родном Волгограде, неоднократно побывав в отделах полиции.

Так, летом прошлого года Чиковани был назначен штраф в размере 2 тысяч рублей за поездку на кабриолете по пешеходным дорожкам в парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Приехав из Москвы, блогерша арендовала американский мускул-кар и отправилась снимать на нем очередной видеоролик для Instagram. Чиковани была задержана, а полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении.



И это не первый случай, связанный с нарушением ПДД эпатажной дамой. В марте позапрошлого года блогер ради съемок ролика прокатилась в открытом кузове ГАЗели, лежа при этом в пустой ванне. Рядом с ней находились двое темнокожих мужчин. За поездку с нарушением правил перевозки людей оштрафовали водителя грузового автомобиля.

Также Виолетта Чикивани известна тем, что каталась на матрасе на улицах Волгограда.