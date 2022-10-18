билайн разработал платформу для борьбы с «подменными номерами»





билайн разработал систему верификации вызовов, которая предназначена для противодействия распространенному виду мошенничества — «подмене номера». Как сообщила пресс-служба билайн, платформа также помогает защищать от нежелательного трафика: звонки-сбросы, спам-трафик, ddos-атаки.

Платформа билайна способна обрабатывать порядка 5 тыс. запросов в секунду. При этом количество блокированных вызовов в сутки составляет около 4,8 млн, а на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. В июле 2022 года была запущена интеграция с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему удалось защитить абонентов билайна от 28,6 млн нежелательных звонков.

— Система, которую мы используем, — наша собственная разработка, — прокомментировал вице-президент билайна по работе с данными Игорь Бардинцев. — Она не зависит от внешних поставщиков и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами. Планируем и дальше совершенствовать свою платформу для импортозамещения критически важных решений в отрасли.