Под Волгоградом мобилизованных готовят к битве дронов









Военнослужащие, призванные из запаса, осваивают управление беспилотными летательными аппаратами в учебном центре Минобороны РФ в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в учебных классах они изучают теоретические основы управления и эксплуатации БПЛА различных моделей с помощью интерактивных компьютерных программ. Под руководством опытных инструкторов военнослужащие применяют свои знания на практике, учатся управлять дронами в условиях порывистого ветра и низких температур.

- Помимо стоящих на вооружении беспилотников, мобилизованные изучают хорошо зарекомендовавшие себя в ходе специальной военной операции квадрокоптеры. Военнослужащие обучаются управлению, ведению разведки и корректировки огня артиллерии, - рассказали в пресс-службе округа.

Обучают мобилизованных и противодействию беспилотной авиации противника.

- Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам будут проводиться регулярно, - заявили в ЮВО.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



