Под Волгоградом мобилизованных готовят к битве дронов

Общество 18.10.2022 11:46
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18.10.2022 11:46
Военнослужащие, призванные из запаса, осваивают управление беспилотными летательными аппаратами в учебном центре Минобороны РФ в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в учебных классах они изучают теоретические основы управления и эксплуатации БПЛА различных моделей с помощью интерактивных компьютерных программ. Под руководством опытных инструкторов военнослужащие применяют свои знания на практике, учатся управлять дронами в условиях порывистого ветра и низких температур.
- Помимо стоящих на вооружении беспилотников, мобилизованные изучают хорошо зарекомендовавшие себя в ходе специальной военной операции квадрокоптеры. Военнослужащие обучаются управлению, ведению разведки и корректировки огня артиллерии, - рассказали в пресс-службе округа.
Обучают мобилизованных и противодействию беспилотной авиации противника.
- Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам будут проводиться регулярно, - заявили в ЮВО.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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