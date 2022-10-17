Заброшенный Дом печати в Волгограде продают без объявления цены

Общество 17.10.2022 21:41
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17.10.2022 21:41
После серии неудачных торгов, которые были признаны несостоявшимися, в Волгограде вновь выставили на продажу заброшенный Дом печати в центре города.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомимущество, продажа этого имущества без объявления цены состоится 22 ноября в форме открытого аукциона.
Напомним, что в последний раз нежилые помещения в здании на ул. Коммунистическая, 11 пытались продать за 86 281 000 рублей, но заявок от участников не поступило.
Всего на продажу в электронной форме без объявления цены выставляется государственное имущество Волгоградской области – нежилые помещения общей площадью 5102,3 кв.м.
Построенный в 1960 году 13-этажный Дом Печати на Привокзальной площади является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена СССР и вплоть до 2000-х годов здесь располагались редакции местных газет. На протяжении долгого времени сооружение отключено от коммуникаций и постепенно разрушается.
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