Эшелон мобилизованных отправился из Волгоградской области

Общество 17.10.2022 09:19
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17.10.2022 09:19
Новая команда мобилизованных отправилась из Волгоградской области к месту боевого слаживания. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, все они прошли одиночную подготовку в учебном центре Минобороны РФ.
Занятия проходили в соответствии с составленным планом боевой подготовки и включали все необходимые дисциплины. Особое внимание в ходе обучения уделялось огневой, тактической и медицинской подготовкам.
- Далее военнослужащие пройдут подготовку на полигонах и учебных центрах по программе боевой подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров боевых машин пехоты, танков и бронетранспортеров. В завершении обучения мобилизованные бойцы пройдут слаживание в составе взводов, рот, батальонов, - рассказали в пресс-службе округа.
Мобилизованные, как уточнили в ведомстве, обеспечены всем необходимым в соответствии нормам вещевого и продовольственного обеспечения Минобороны РФ.
Напомним, что первый эшелон с мобилизованными в Волгоградской области отправился 29 сентября, через 8 дней после начала частичной мобилизации в России.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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