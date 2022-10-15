«Приезжал Леонид Ильич»: мемориалу Мамаев курган в Волгограде исполнилось 55 лет









В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 15 октября отмечают 55-летнюю годовщину создания знаменитого на весь мир мемориала Мамаев курган. В 1967 году открывал мемориал генсек Леонид Брежнев.





Как рассказали ИА «Высота 102» в музее-панораме, на днях здесь состоялось награждение сотрудников и ветеранов музея, которые стали свидетелями и непосредственными участниками строительства и создания мемориала.





Ключевым экспонатом выставки стала диорама «Бой на Мамаевом кургане». Произведение было создано в 1954 году художниками студии батальной живописи имени М.Б. Грекова Петром Жигимонтом, Георгием Марченко и Владимиром Кузнецовым. Размер художественного полотна – 4,20 м×8,60 м. Сюжетом диорамы послужил штурм водонапорных баков на Мамаевом кургане в январе 1943 года.





Также в экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, фрагменты воспоминаний солдат и офицеров частей и соединений, воевавших на Мамаевом кургане, а также литература о знаменитом Мемориальном комплексе. Работа выставочного проекта продлится до 23 января 2023 года.

К 55-летней годовщине приурочена и открывшаяся сегодня выставка «Бои за Главную высоту».