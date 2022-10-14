После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили быт

В одном из учебных центров для мобилизованных в Волгоградской области после жалоб губернатору Андрею Бочарову улучшены бытовые условия. Как стало известно ИА «Высота 102», для нужд военнослужащих организовали прачечную и оборудовали кабинет с представителем военкомата.





— Приняты дополнительные меры по улучшению бытовых условий. В палатках установили тепловые пушки, организована прачечная со всем необходимым, начиная от стиральных машин и заканчивая сушилками. Потребность в этом полностью закрыта, — сообщили информагентству в пресс-службе администрации региона.





Также уточняется, что в учебном центре организован пункт для представителя областного военкомата. Специалист готов решать вопросы, волнующие мобилизованных, и разъяснять все интересующие военных моменты относительно службы.





Примечательно, что выявленные после визита в учебный центр главы региона недостатки были устранены буквально в считанные дни.





Фото: администрация Волгоградской области

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