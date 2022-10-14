Туман и ночные заморозки до -3 пришли в Волгоградскую область









Сегодня ночью, 14 октября в некоторых районах Волгоградской области ночная температура воздуха опустилась до -3 градусов. В Волгоград, правда, ночные заморозки пока не нагрянули.





Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, также местами наблюдается туман. В регионе сегодня прогнозируют небольшие дожди, а дневная температура воздуха не превысит 14 градусов тепла.





Такая же пасмурная погода с прояснениями ожидается в регионе и все выходные. А ночные заморозки чуть ослабеют 16 октября – местами будет до -2 градусов.



