Туман и ночные заморозки до -3 пришли в Волгоградскую область

Общество 14.10.2022 07:59
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14.10.2022 07:59
Сегодня ночью, 14 октября в некоторых районах Волгоградской области ночная температура воздуха опустилась до -3 градусов. В Волгоград, правда, ночные заморозки пока не нагрянули.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, также местами наблюдается туман. В регионе сегодня прогнозируют небольшие дожди, а дневная температура воздуха не превысит 14 градусов тепла.
Такая же пасмурная погода с прояснениями ожидается в регионе и все выходные. А ночные заморозки чуть ослабеют 16 октября – местами будет до -2 градусов.
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