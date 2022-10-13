Под Волгоградом казаки с боевым опытом собрались на СВО

Сегодня добровольческий отряд «Усть-Медведица» был собран на строевой смотр для проверки экипировки.
Общество 13.10.2022 20:45
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13.10.2022 20:45
Сегодня добровольческий отряд «Усть-Медведица» был собран на строевой смотр для проверки экипировки.
В Усть-Медведицком казачьем округе сформирован добровольческий отряд. Его организатором стал атаман СКО «Михайловский юрт» Сергей Барышников, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Фролово.
В отряд вошли 35 добровольцев из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов и городов региона. Костяк отряда – это добровольцы 40-50 лет, которые принимали участие в чеченской и сирийской кампаниях.
Сегодня добровольческий отряд «Усть-Медведица» был собран на строевой смотр для проверки экипировки.
В ближайшие дни казаки отправятся на один из полигонов, где пройдут индивидуальное обучение.
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