Общество

Мобилизацию мужчин в четырех районах Волгоградской области сняли на видео

Общество 13.10.2022 11:33
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13.10.2022 11:33





В нескольких районах Волгоградской области снова провожали мобилизованных на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, так, накануне от здания военкомата в воинские части уехали 15 мужчин. 

Перед тем,  как отправиться в зону спецоперации, наши защитники пройдут специальную подготовку на учебном полигоне. 

А в Еланском районе мобилизованным передали рюкзаки с провизией, тёплой одеждой и медикаментами. Вещи, в том числе туристические коврики и портативные аккумуляторы для зарядки телефонов, собрали земляки мобилизованных. 

Видео администраций Новоаннинского и Еланского районов VK

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