Мобилизацию мужчин в четырех районах Волгоградской области сняли на видео















В нескольких районах Волгоградской области снова провожали мобилизованных на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, так, накануне от здания военкомата в воинские части уехали 15 мужчин.





Перед тем, как отправиться в зону спецоперации, наши защитники пройдут специальную подготовку на учебном полигоне.





А в Еланском районе мобилизованным передали рюкзаки с провизией, тёплой одеждой и медикаментами. Вещи, в том числе туристические коврики и портативные аккумуляторы для зарядки телефонов, собрали земляки мобилизованных.





Видео администраций Новоаннинского и Еланского районов VK



