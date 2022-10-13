Мобилизацию мужчин в четырех районах Волгоградской области сняли на видео

Общество 13.10.2022 11:33
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13.10.2022 11:33
В нескольких районах Волгоградской области снова провожали мобилизованных на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, так, накануне от здания военкомата в воинские части уехали 15 мужчин.
Перед тем, как отправиться в зону спецоперации, наши защитники пройдут специальную подготовку на учебном полигоне.
А в Еланском районе мобилизованным передали рюкзаки с провизией, тёплой одеждой и медикаментами. Вещи, в том числе туристические коврики и портативные аккумуляторы для зарядки телефонов, собрали земляки мобилизованных.
Видео администраций Новоаннинского и Еланского районов VK
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