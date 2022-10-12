Общество

В Волгограде исправили ошибку в плакате с изображением погибшего добровольца

Общество 12.10.2022 13:41
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12.10.2022 13:41


В Дзержинском районе Волгограда у остановки общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений» по проспекту имени Жукова снова появился плакат с изображением добровольца Дмитрия Чернобаева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее баннер с ошибкой в слове «Россия» впопыхах сняли, чтобы избежать скандала. 


На фото: так выглядело изображение с ошибкой в слове «Россия»

Представитель компании ООО «Сити-Экспресс», ответственной за размещение билборда, в разговоре с корреспондентом информагентства буквально вышел из себя и сообщил, что «конструкция наша, но мы не занимаемся печатью, мы только размещаем готовые баннеры, поэтому не располагаем информацией, кто и как допустил ошибку». Мужчина, отказавшийся представиться, также сослался на то, что «у рабочих просто уже глаз «замылился». 


На фото: так выглядел плакат, оперативно выставленный на замену 

Однако после первых публикаций в СМИ плакат с ошибкой оперативно сняли. На месте памятного плаката появилась информация о способах получения грантов на развитие бизнеса. Причем чуть ниже нового изображения остались четыре гвоздики в память о Дмитрии Чернобаеве. 


На фото: так сейчас выглядит обновленное изображение 

Несмотря на досадную ошибку, видимо заказчик первоначального изображения, все же решил реабилитироваться. На том же самом стенде на западе Волгограда снова смонтировали плакат с изображением погибшего в СВО добровольца. 

Что примечательно, в углу рекламной конструкции обозначен номер комитета по развитию телерадиовещания и рекламы администрации Волгограда. К сожалению, указанный на плакате телефонный номер оказался недоступен от слова «совсем». 

Фото: Павел Мирошкин, Антон Ольховатский ИА «Высота 102» / ХУ Волгоград/t.me  

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