В Волгограде исправили ошибку в плакате с изображением погибшего добровольца

В Дзержинском районе Волгограда у остановки общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений» по проспекту имени Жукова снова появился плакат с изображением добровольца Дмитрия Чернобаева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее баннер с ошибкой в слове «Россия» впопыхах сняли, чтобы избежать скандала.





На фото: так выглядело изображение с ошибкой в слове «Россия»

Представитель компании ООО «Сити-Экспресс», ответственной за размещение билборда, в разговоре с корреспондентом информагентства буквально вышел из себя и сообщил, что «конструкция наша, но мы не занимаемся печатью, мы только размещаем готовые баннеры, поэтому не располагаем информацией, кто и как допустил ошибку». Мужчина, отказавшийся представиться, также сослался на то, что «у рабочих просто уже глаз «замылился».





На фото: так выглядел плакат, оперативно выставленный на замену

Однако после первых публикаций в СМИ плакат с ошибкой оперативно сняли. На месте памятного плаката появилась информация о способах получения грантов на развитие бизнеса. Причем чуть ниже нового изображения остались четыре гвоздики в память о Дмитрии Чернобаеве.





На фото: так сейчас выглядит обновленное изображение

Несмотря на досадную ошибку, видимо заказчик первоначального изображения, все же решил реабилитироваться. На том же самом стенде на западе Волгограда снова смонтировали плакат с изображением погибшего в СВО добровольца.

Что примечательно, в углу рекламной конструкции обозначен номер комитета по развитию телерадиовещания и рекламы администрации Волгограда. К сожалению, указанный на плакате телефонный номер оказался недоступен от слова «совсем».

Фото: Павел Мирошкин, Антон Ольховатский ИА «Высота 102» / ХУ Волгоград/t.me