Общество

«Глаз замылился»: в Волгограде плакат с ошибкой в слове «Россия» впопыхах содрали с билборда

Общество 21.09.2022 13:39
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21.09.2022 13:39


В Дзержинском районе Волгограда у остановки общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений» по проспекту имени Жукова впопыхах демонтировали плакат с изображением добровольца Дмитрия Чернобаева, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», еще накануне вечером баннер с ошибкой в слово «Россия» располагался на обочине оживленной магистрали.  

Согласно табличке, размещенной на рекламной конструкции, объект находится в пользовании ООО «Сити-Экспресс». По информации из открытых источников, компания зарегистрирована 31 мая 2013 года в Волгограде по адресу: улица имени Менделеева, 218. Директором выступает некий Ломов Михаил Олегович.

Журналисту информагентства удалось связаться с представителем компании. После нескольких вопросов мужчина, отказавшийся называть свое имя, буквально вышел из себя.

— Да, конструкция наша, но мы не занимаемся печатью, мы только размещаем готовые баннеры, поэтому не располагаем информацией, кто и как допустил ошибку.

— То есть у рабочих, кто монтировал, не возникло вопросов, что в названии нашей страны отсутствует одна буква?

— А как это можно увидеть? Когда такие большие шрифты и баннер лежит на плоской поверхности, вы сможете заметить? Попробуйте, потом расскажете.  

— Хорошо. А когда уже повесили, разве было сложно заметить? 

— Понимаете, у рабочих просто уже глаз «замылился».  Возможно, они просто не обратили внимания.


Фотокорреспондент ИА «Высота 102», оказавшись сегодня на проспекте имени Жукова, обнаружил, что после первых публикаций в СМИ плакат с ошибкой оперативно сняли. На месте памятного плаката теперь висит информация о способах получения грантов на развитие бизнеса. Причем чуть ниже нового изображения остались четыре гвоздики в память о Дмитрии Чернобаеве.


Дмитрия Чернобаева похоронили в Волгограде 23 июня. По словам близких нашего земляка, выпускник военного училища, бывший сотрудник МВД отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / ХУ Волгоград/t.me  

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