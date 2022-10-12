







Вопрос возобновления троллейбусного маршрута №18, закрытого в 2017 году, обсуждался накануне в Волгоградской областной думе с участием городских депутатов и чиновников. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, с таким предложением обратилась инициативная группа жителей Кировского района, которая считает, что троллейбусная линия необходима для обеспечения транспортной доступности района.









При этом, как сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время по маршруту, соединяющему Кировский и Советский районы, в тестовом режиме запущен автобус. В качестве альтернативного варианта на совещании было предложено рассмотреть возможность приобретения и использования на этой линии электробусов с автономным питанием.





К слову, в областной думе прозвучало предложение решить проблему транспортного обеспечения растущего населения новых жилых массивов Кировского района за счет линии скоростного трамвая до остановки «Обувная фабрика» и дальше – по строящейся улице Электролесовской.





Однако ранее, при обсуждении возможности заключения концессионного соглашения в сфере электротранспорта, городские власти заявляли о намерении продлить линию скоростного трамвая в противоположном направлении – до Нижнего Тракторного. Для развития скоростного трамвая на юг, по словам чиновников, нет проекта и нет денег.







