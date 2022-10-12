Общество 12.10.2022 08:12
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12.10.2022 08:12
Вопрос возобновления троллейбусного маршрута №18, закрытого в 2017 году, обсуждался накануне в Волгоградской областной думе с участием городских депутатов и чиновников. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, с таким предложением обратилась инициативная группа жителей Кировского района, которая считает, что троллейбусная линия необходима для обеспечения транспортной доступности района.
Однако кировчанам сообщили, что контактная сеть на данном участке не пригодна к эксплуатации, а ее ремонт требует значительных вложений. При том, что жители Кировского района в обращениях, которые они ранее направляли и в СК РФ, просили возбудить дело на руководителя МУП "МЭТ" по причине демонтажа контактной сети.
При этом, как сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время по маршруту, соединяющему Кировский и Советский районы, в тестовом режиме запущен автобус. В качестве альтернативного варианта на совещании было предложено рассмотреть возможность приобретения и использования на этой линии электробусов с автономным питанием.
К слову, в областной думе прозвучало предложение решить проблему транспортного обеспечения растущего населения новых жилых массивов Кировского района за счет линии скоростного трамвая до остановки «Обувная фабрика» и дальше – по строящейся улице Электролесовской.
Однако ранее, при обсуждении возможности заключения концессионного соглашения в сфере электротранспорта, городские власти заявляли о намерении продлить линию скоростного трамвая в противоположном направлении – до Нижнего Тракторного. Для развития скоростного трамвая на юг, по словам чиновников, нет проекта и нет денег.
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