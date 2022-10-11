«Это просто позор»: под Волгоградом чиновники спешно обновляют памятник героям Сталинграда

В Клетском районе Волгоградской области после жалобы в редакцию ИА «Высота 102» началась реконструкция памятника, установленного в хуторе Нижняя Бузиновка. Как сообщает информагентство, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — «Братская могила советских воинов, погибших в период сталинградской битвы 1942-1943 гг.».





Со слов местного жителя, представившегося Агданом, глава Верхнебузиновского сельского поселения Александр Краузе долгие годы не обращал должного внимания на состояние памятника.

— Глава вообще людей не слышит. До того как записать видео, я 30 сентября приходил к Александру Корнеевичу. Просил решить вопрос с памятником, — рассказал журналистам информагентства мужчина. — На что он мне ответил, мол, «ты меня жизни не учи». Тогда я ему сказал, что мириться с этим не буду, напишу в Волгоград в СМИ, если не поможет — до Москвы дойду, но добьюсь своего.





Агдан утверждает, что на ремонт памятника выделяются деньги, но за ним никто должным образом не ухаживает.

— Забора толком нет, скотина спокойно заходит и гадит на могиле. Сам памятник в ужасном состоянии. В мае этого года приходили от главы, брали у местных цемент и замазывали трещины. Это просто позор, — говорит житель хутора. — Прямо на забор становились и заделывали. Мы же многого не просим. Память нужно беречь. Не за себя разговор, за наших погибших героев. Хотя бы память их почтили нормально, а не деньги себе оставляли.

В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что объект «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.» в хуторе Нижняя Бузиновка Клетского района является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности и на балансе Верхнебузиновского сельского поселения Клетского района.





— Проведение работ по сохранению данного объекта культурного наследия включено в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины победы в Сталинградской битве — восстановление планируется закончить в 2022 году, — добавили в профильном комитете. — Реставрацию ведет подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию Министерства культуры РФ. Разрешение на проведение работ выдал Волгоградский областной комитет госохраны объектов культурного наследия.

На момент получения комментария от облкультнаследия, уже стартовали работы по обновлению памятника.





— Почти сразу как мы с вами пообщались, начались подвижки. Приехали от главы, убрали этот синий забор. Где-то пятого октября завезли песок, плитку, начали штукатурить сам памятник, — поделился Агдан.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что чиновники открестились от облицовки памятника тротуарной плиткой под Волгоградом.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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