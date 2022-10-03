Служивший в Волгоградской области Владимир Жилин погиб на Украине

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 23-летний сержант Владимир Жилин. Как стало известно ИА «Высота 102», военный служил по контракту в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгоградской области.

— При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Владимир Жилин, — сообщается в официальном заявлении администрации Черноярского района Астраханской области. — С 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. 16 сентября Владимир героически погиб доблестно выполняя свой воинский долг. Защищая Родину.

Известно, что Владимир Жилин окончил с отличием Черноярскую школу. Затем поступил в Волгоградский колледж на специальность «Пожарная безопасность». После учебы в колледже Владимир заключил контракт в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

— Проявил себя за время службы как добросовестный и трудолюбивый военнослужащий. Владимира назначили на должность командира отделения в инженерно-саперной роте, где в дальнейшем дослужился до звания сержанта, с каждым годом улучшая свои боевые навыки, — сообщили информагентству в администрации Черноярского района.

Церемония прощания с Владимиром Жилиным состоялась в родном селе Черный Яр Астраханской области 1 октября. Похоронили героя СВО с воинскими почестями.

Фото и коллаж: администрации Черноярского района / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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