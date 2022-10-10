Мэрия: отопительный сезон частично стартует в Волгограде 13 октября

В администрации Волгограда сегодня, 10 октября, сообщили о предстоящем старте отопительного сезона в социальных учреждениях. По сведениям мэрии, уже 13 октября, в детсады и больницы начнут подавать тепло.

– Несмотря на то, что прогноз среднесуточной температуры не дает основания для начала отопительного сезона, по решению муниципалитета, в Волгограде с 13 октября начнется подтопка соцобъектов, – сообщили информагентству в мэрии, добавив, что подача отопления в детские сады и медицинские учреждения будет осуществляться по заявкам от их руководителей.

В администрации Волгограда заявляют, что к началу отопительного сезона готовы 100% медицинских и общеобразовательных учреждений – более 700 зданий во всех восьми районах.

– Подготовка городского теплового хозяйства стартовала сразу после окончания осенне-зимнего периода 2021-2022 годов – необходимые профилактические мероприятия завершены на всех муниципальных котельных, центральных тепловых пунктах и сетях, – уточняют в мэрии.

Напомним, что согласно требованиям СанПиН, подача тепла в многоквартирные дома начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении ряда дней не превышает +8 градусов.