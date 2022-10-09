Улицу Хиросимы в Волгограде исписали цитатой из Библии









На улице Хиросимы в Волгограде на плитке возле памятного знака, установленного в честь японского города-побратима Сталинграда, появилась пророческая цитата из Нового Завета.

Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, белой краской написано известное библейское изречение: «Он - истинно спаситель мира, Христос». Приписка ниже: Библия Иоанна 4:42.













Почему именно эту цитату художники выбрали и нанесли на тротуар, остается только догадываться.

Напомним, что власти японского города Хиросима отменили поездку делегации в Волгоград, которая была запланирована на осень 2022 года и приурочена к 50-летию побратимских связей Волгограда и Хиросимы. А потом и вовсе с началом СВО разорвали в одностороннем порядке побратимские отношения.

Напомним, что памятный знак расположен на небольшом пространстве между полосами движения на улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда.

Он выполнен в виде стелы, облицованной мрамором. На мемориальной доске, отлитой из металла, надпись: «Улица названа в честь города-побратима Хиросимы. Май, 1987 г.»

Договор о побратимских связях между городом-героем Волгоградом и японским городом Хиросимой был подписан в сентябре 1972 года. Торжественное открытие знака состоялось 23 мая 1987 года. До этого улица называлась Свирская, а еще раньше Приозерная.

Фото: читатели ИА «Высота 102»



