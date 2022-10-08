Волгоградский чиновник перепутал жителей Советского района с Ворошиловским









Жительницу Советского района шокировал ответ чиновника департамента городского хозяйства администрации Волгограда на ее просьбу сделать тротуар в переулке Бирюзовый. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель департамента городского хозяйства Виталий Аблиязов сообщил о невозможности выполнить просьбу об устройстве пешеходной дорожки в… Ворошиловском районе.





- Переулок Бирюзовый находится в поселке Горьковский Советского района, - просветила чиновника волгоградка. – Это стыдно не знать руководителю такого уровня.





При этом ответ замруководителя департамента волгоградка считает отпиской.





- Опять нам сообщили, что выполнение этих «грандиозных» работ требует финансирования, - констатирует жительница поселка. – А наш вопрос может решиться



только при условии поступления денег. Так от кого же зависит это поступление, как не от самих чиновников?





Между тем, напомним, недавно по иску прокуратуры суд обязал волгоградских чиновников проложить дороги в заполотновской части поселка Горьковский и провести освещение. Этих благ цивилизации волгоградцы, проживающие здесь более трех десятков лет, никогда в глаза не видели.









