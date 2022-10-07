Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центр





Губернатор Волгоградской области сегодня, 7 октября, отправился в учебный центр Министерства обороны. Как сообщает ИА «Высота 102», свой визит Андрей Бочаров начал с общения с командованием полигона, а также с осмотра обмундирования и аптечек.

– Первым делом Андрей Бочаров осмотрел обмундирование, которое выдают личному составу на полигоне, – сообщает корреспондент информагентства. – Командование сообщило, что всего достаточно и потребности ни в чем мобилизованные волгоградцы не испытывают. После этого губернатор проследовал по направлению к столовой. По пути к нему обратились несколько мобилизованных, которые пожаловались на отсутствие горячей воды. Андрей Бочаров обещал обсудить с ними эту проблему.

В ходе общения с командованием полигона Андрей Бочаров отметил, что инфраструктура, которой располагают мобилизованные в учебном центре, создавалась в сжатые сроки.

– У нас было всего четыре дня, – подчеркнул губернатор Волгоградской области. – За это время была полностью подготовлена площадка, палатки. Задача выполнена. Сегодня посмотрим, что удалось сделать.