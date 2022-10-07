В Волгограде нашли заблудившуюся бабушку с сумкой на колесиках

Общество 07.10.2022 11:14
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07.10.2022 11:14
В Волгограде нашли живой и невредимой пропавшую бабушку. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры группы «Лиза Алерт», это удалось сделать благодаря усилиям добровольцев и сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, 83-летняя женщина с сумкой на колесиках пропала в Волгограде 2 октября. Выяснилось, что пенсионерка была проездом в городе-герое. Теперь с ней все в порядке и она находится в окружении родных.
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