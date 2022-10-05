Общество

Бочаров принял участие в заседании оргкомитета под председательством Медведева

Общество 05.10.2022 19:54
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05.10.2022 19:54


Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие возглавил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Участниками был рассмотрен План основных мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, — сообщает информагентство со ссылкой на официальное сообщение Совета Безопасности России. — В их числе — культурные, просветительские, патриотические акции, социальные проекты, проведение ремонтно-реставрационных работ мемориальных комплексов «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и Государственного музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.

Уточняется, что в заседании приняли участие зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, помощник Президента России Владимир Мединский, федеральные министры, губернаторы Волгоградской, Курской и Кемеровской областей, а также руководители служб и ведомств.  

Ранее глава региона Андрей Бочаров поблагодарил Медведева за «системную поддержку Волгоградской области, действенную помощь в ходе подготовки к 80-летию Сталинградской Победы». Также губернатор поручил профильным органам Волгоградского региона синхронизировать региональную программу празднования 80-летия Победы под Сталинградом с федеральной. Утвержденная распоряжением правительства РФ программа включает в себя 123 мероприятия. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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