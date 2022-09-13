Губернатор Бочаров и Дмитрий Медведев обсудили совместные планы

Губернатор Волгоградской области сегодня, 13 сентября, принял участие в рабочем совещании с заместителем главы российского Совбеза. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров и Дмитрий Медведев обсудили планы и ход подготовки к 80-летию Сталинградской Победы.

– Андрей Бочаров поблагодарил Дмитрия Медведева за системную поддержку Волгоградской области, действенную помощь в ходе подготовки к 80-летию Сталинградской Победы, за дополнительное внимание к ветеранским проектам, которые имеют важнейшее значение в комплексной работе по дальнейшему социально-экономическому развитию региона, и попросил поддержать предложения Волгоградской области для включения их в федеральный комплексный план, – сообщили по итогам совещания в администрации Волгоградской области.

Напомним, накануне губернатор Волгоградской области провел совещание, на котором поручил профильным органам Волгоградской области синхронизировать региональную программу празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве с федеральной.

Известно, что в Волгограде и области пройдут акции, направленные на заботу о фронтовиках, ветеранах, защиту исторической памяти и сбережение исторической правды, будут реализованы проекты обновления и модернизации инфраструктуры.