На рынке в Михайловке ночью вспыхнул пожар из-за короткого замыкания

Происшествия 05.10.2022 08:32
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05.10.2022 08:32
В Михайловке Волгоградской области сегодня ночью произошел пожар на территории рынка. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в первом часу ночи пожарные машины примчались к торговым павильонам на улице Мира, откуда шел дым.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании в одном из павильоном поступил в 00.28 ч.
- На место прибыли сотрудники 30-ой ППЧ, - рассказали в ведомстве. – Горели вещи в одной из секций павильонов на площади 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 00.42 ч. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Фото Михайловка online VK
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