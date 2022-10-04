Всего 78: коронавирус стремительно исчезает в Волгоградской области

Всего 78 заболевших коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, это в три раза меньше, чем фиксировалось 2 октября. Тогда диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 231 жителю региона.

При этом за сутки в Волгоградской области выздоровели от этой инфекции 684 человека. Однако 34 волгоградцам понадобилась госпитализация. К счастью, летальных исходов за сутки не было.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о стремительном снижении количества заболевших коронавирусом в регионе на фоне объявленной частичной мобилизации.