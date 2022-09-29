Covid-19 29.09.2022 13:42
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29.09.2022 13:42
В Волгоградской области уже неделю идет стабильное снижение заболеваемости коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки зарегистрировано 507 новых случаев этой болезни, тогда как еще 21 сентября было 803.
В настоящее время от COVID-19 в Волгоградской области лечатся амбулаторно 3930 пациентов.
Летальных случаев мало. Смерть от COVID-19 в последний раз была зарегистрирована в регионе 25 сентября. Тогда от последствий этого заболевания скончалась 73-летняя жительница Волжского.
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