Общество

Управляющая компания обрекла волгоградцев на выживание без воды и соседство с бомжами

Общество 03.10.2022 19:25
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03.10.2022 19:25


В редакцию ИА «Высота 102» обратились жильцы дома № 48 по улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Со слов обитателей общежития, они уже две недели сидят без воды из-за сломанного насоса и бездействия управляющей компании. Помимо этого волгоградцы опасаются быть придавленными кусками падающего потолка или стать жертвами обосновавшихся в подвале маргиналов. 

Подробности — в материале ИА «Высота 102». 



Ксения по пути с работы заходит в соседний с общежитием магазин, чтобы купить пятилитровую баклажку с водой. Как говорит волгоградка, приходится надеяться только на себя. 

С 19 сентября у нас нет никакой воды. Нас обслуживает ООО «Парадигма», но им нет до нас никакого дела. В аварийной службе, куда мы неоднократно звонили, нам сказали, что сломался насос, а из УК пришли и срезали его, — рассказывает местная жительница. — На протяжении этих двух недель нас кормят завтраками, что скоро все починят, но воз и ныне там.  

Женщина утверждает, что только в подвале в душевых можно набрать хоть чуть-чуть спасительной влаги, но туда не дают пройти  бомжи. 


Мы просто их боимся. Они давно там поселились. Полиция приезжала, но ничего не смогла с ними сделать. Они вроде как безобидные. Они моются здесь, устраивают пьянки, мусорят. В подвал даже днем страшно спускаться, — добавляет Ксения. 

Как уточнила местная жительница, отсутствие воды лишь вершина айсберга. 


Наш дом не такой старый, как некоторые, но он уже разваливается. Течет крыша. Если идет дождь — мы выключаем все электроприборы, потому что может случиться замыкание. Вода просто заливает несколько этажей. Причем, как комнаты, так и общие коридоры. С шестого по девятый — все сырое, — говорит жительница злосчастного общежития. — Не меньшую опасность представляют и падающие куски обваливающегося потолка. Чудом пока никто не пострадал, а ведь здесь живут семьи с маленькими детьми. 

Ксения рассказывает, что люди уже доведены до отчаяния. 


Мы писали во всевозможные инстанции по поводу бездействия нашей обслуживающей компании ООО «Парадигма». Приходят одни отписки. Похоже, нас просто не хотят слышать, потому что мы живем в общежитии, а значит с нами можно делать все, что захочется, — заключает волгоградка. 

Журналисты ИА «Высота 102» попытались связаться с представителями ООО «Парадигма» по телефону +7 (927) 506-65-55, опубликованному в Сети. Миловидный женский голос подтвердил, что компания занимается управлением многоквартирными домами, но как только собеседница услышала, что именно интересует корреспондентов, тут же бросила трубку и заблокировала номер редакции. 


Звонок с другого номера желаемого результата не принес. Сменив тон, дама посоветовала не звонить и категорически отказалась представляться. Уточнить электронный адрес, куда можно было бы направить запрос, у корреспондентов не получилось. 

Согласно информации из открытых источников, ООО «Парадигма» зарегистрировано в Кировском районе Волгограда по адресу: улица имени Быстрова, 78, помещение 20.  Учредителем и директором компании выступает Ирина Ярославцева. 


В случае, если Ирина Николаевна будет готова ответить на вопросы журналистов ИА «Высота 102», мы с удовольствием ее выслушаем и опубликуем ее точку зрения. 

Кроме того, редакция информагентства просит рассматривать данную публикацию как официальное обращение в Госжилнадзор и прокуратуру Дзержинского района.    

СправкаОсновным видом деятельности ООО «Парадигма» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дополнительный вид деятельности — сбор неопасных и опасных отходов, а также аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В отношении компании было возбуждено 163 исполнительных производства, из них текущих 148. ООО «Парадигма» участвовало в 199 арбитражных делах: в 104 в качестве истца, и в 84 в качестве ответчика. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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