Управляющая компания обрекла волгоградцев на выживание без воды и соседство с бомжами

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жильцы дома № 48 по улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Со слов обитателей общежития, они уже две недели сидят без воды из-за сломанного насоса и бездействия управляющей компании. Помимо этого волгоградцы опасаются быть придавленными кусками падающего потолка или стать жертвами обосновавшихся в подвале маргиналов.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Ксения по пути с работы заходит в соседний с общежитием магазин, чтобы купить пятилитровую баклажку с водой. Как говорит волгоградка, приходится надеяться только на себя.

— С 19 сентября у нас нет никакой воды. Нас обслуживает ООО «Парадигма», но им нет до нас никакого дела. В аварийной службе, куда мы неоднократно звонили, нам сказали, что сломался насос, а из УК пришли и срезали его, — рассказывает местная жительница. — На протяжении этих двух недель нас кормят завтраками, что скоро все починят, но воз и ныне там.

Женщина утверждает, что только в подвале в душевых можно набрать хоть чуть-чуть спасительной влаги, но туда не дают пройти бомжи.





— Мы просто их боимся. Они давно там поселились. Полиция приезжала, но ничего не смогла с ними сделать. Они вроде как безобидные. Они моются здесь, устраивают пьянки, мусорят. В подвал даже днем страшно спускаться, — добавляет Ксения.

Как уточнила местная жительница, отсутствие воды лишь вершина айсберга.





— Наш дом не такой старый, как некоторые, но он уже разваливается. Течет крыша. Если идет дождь — мы выключаем все электроприборы, потому что может случиться замыкание. Вода просто заливает несколько этажей. Причем, как комнаты, так и общие коридоры. С шестого по девятый — все сырое, — говорит жительница злосчастного общежития. — Не меньшую опасность представляют и падающие куски обваливающегося потолка. Чудом пока никто не пострадал, а ведь здесь живут семьи с маленькими детьми.

Ксения рассказывает, что люди уже доведены до отчаяния.





— Мы писали во всевозможные инстанции по поводу бездействия нашей обслуживающей компании ООО «Парадигма». Приходят одни отписки. Похоже, нас просто не хотят слышать, потому что мы живем в общежитии, а значит с нами можно делать все, что захочется, — заключает волгоградка.

Журналисты ИА «Высота 102» попытались связаться с представителями ООО «Парадигма» по телефону +7 (927) 506-65-55, опубликованному в Сети. Миловидный женский голос подтвердил, что компания занимается управлением многоквартирными домами, но как только собеседница услышала, что именно интересует корреспондентов, тут же бросила трубку и заблокировала номер редакции.





Звонок с другого номера желаемого результата не принес. Сменив тон, дама посоветовала не звонить и категорически отказалась представляться. Уточнить электронный адрес, куда можно было бы направить запрос, у корреспондентов не получилось.

Согласно информации из открытых источников, ООО «Парадигма» зарегистрировано в Кировском районе Волгограда по адресу: улица имени Быстрова, 78, помещение 20. Учредителем и директором компании выступает Ирина Ярославцева.





В случае, если Ирина Николаевна будет готова ответить на вопросы журналистов ИА «Высота 102», мы с удовольствием ее выслушаем и опубликуем ее точку зрения.

Кроме того, редакция информагентства просит рассматривать данную публикацию как официальное обращение в Госжилнадзор и прокуратуру Дзержинского района.

Справка. Основным видом деятельности ООО «Парадигма» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дополнительный вид деятельности — сбор неопасных и опасных отходов, а также аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В отношении компании было возбуждено 163 исполнительных производства, из них текущих 148. ООО «Парадигма» участвовало в 199 арбитражных делах: в 104 в качестве истца, и в 84 в качестве ответчика.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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