







Жители многоквартирного дома по улице Еременко, 98 в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались на протекающие водосточные трубы и бесконечные потопы в квартирах. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, вот уже пятый год во время даже маломальских дождей вода стекает прямо на висящую проводку. При этом управляющая компания ООО «Альфа-Юг» уверяет, что все вовремя чинит.

По словам жителей Краснооктябрьского района, решить проблему с протекающей ливневой канализацией они пытались даже через суд, но управляющая компания каждый раз находит новые причины, чтобы не исполнять свои прямые обязанности.

– В апреле этого года после потопа я подала на управляющую компанию в суд, – рассказывает жительница дома Наталья Герасименко. – Мне удалось отсудить у них свыше 200 тысяч рублей компенсации за порчу имущества, но денег и ремонта ливневок я так и не увидела. Из-за сырости наш дом уже начал разваливаться. Я уже не говорю про то, что в любой момент мы можем погореть из-за замыкания проводки. Это форменное издевательство со стороны управляющей организации.

По словам Натальи, в ответ на ее прямое обращение в УК там лишь пожали плечами и пояснили, что починка водосточных труб возможна только в ходе капремонта, а его волгоградцам придется ждать аж до 2035 года.

– К моменту капитального ремонта наш дом уже рухнет, – уверены люди. – С нашего дома постоянного отваливается плитка и кирпичи, а с обоями мы уже давным-давно распрощались. Уже не видим смысла их переклеивать – все равно через месяц-другой придется покупать новые.





Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось дозвониться до руководителя управляющей компании ООО «Альфа Юг» Валерии Тыщенко. На вопрос о причинах постоянных протечек и затоплений директор организации нашла неожиданный ответ, обвинив во всех бедах подростков.

– Подростки забивают канализацию на крыше пластиковыми бутылками и пивными банками, в связи с чем происходит постоянный засор и подтопление подъездов, – уверена Валерия Тыщенко. – Управляющая компания молниеносно реагирует на обращения жителей дома № 98 по улице Еременко. Все, что зависит от нас, мы делаем. Однако жильцы находят виноватых во всех проблемах только нас. Они не думают, что решением проблем должны заниматься не только УК, но и сами жители.

Тем не менее, руководитель УК подчеркнула, что на Еременко, 98 повторно выедет бригада, чтобы починить трубы. Также организация на водоприемной воронке на крыше семиэтажного дома установит решетки во избежание повторных засоров ливневой канализации.

Фото и видео - Наталья Герасименко, Вячеслав Ларин