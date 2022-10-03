Аварийная бригада «Концессий водоснабжения» устранила причину отключения воды в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации утром 3 октября, в экстренном порядке пришлось менять 10-метровый участок трубопровода на улице Богданова.

– 2 октября по улице Богданова 1/5 «Концессии водоснабжения» заменили участок трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 10 метров, который был поврежден в тепловом канале вследствие воздействия на него перегруженного песком самосвала сторонней организации. В настоящее время подача ресурса возобновлена в полном объеме, – сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

Напомним, что груженный песком самосвал ушел под землю по указанному адресу в минувшую субботу. Из-за аварии на трубопроводе без воды остались несколько домов. Немало усилий и тяжелая техника, по словам волгоградцев, потребовалось для того, чтобы извлечь многотонную машину из теплового канала. Только после этого коммунальщики смогли приступить к замене поврежденной трубы.