Осенний призыв в Волгоградской области начнется на месяц позже









В 2022 году осенний призыв в регионах России, в том числе Волгоградской области, начнется на месяц позже – не 1 октября, а 1 ноября.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о призыве на срочную службу 120 тысяч человек с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что осенний призыв стартует как обычно с 1 октября. Перенос сроков объяснили загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021-го: тогда в армию собирались призвать 127,5 тысячи человек.