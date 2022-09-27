В Волгоградской области готовятся к осеннему призыву

Общество 27.09.2022 09:41
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27.09.2022 09:41
В соединениях и воинских частях Волгоградского гарнизона стартовала подготовка к приему молодого пополнения в рамках осеннего призыва 2022 года, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В военных городках проводится ремонт служебных помещений и зданий, подготавливаются казарменные помещения для размещения прибывающего пополнения, а также учебно-материальная база для проведения занятий.
В подразделениях создан запас медикаментов, дезинфицирующих средств и перевязочных материалов, необходимых для проведения медицинского осмотра призывников и дальнейшего обслуживания.
Также в рамках подготовки пройдут специальные сборы с сержантским составом. На занятиях младшие командиры изучат особенности работы с молодым пополнением и получат рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры о правилах работы с личным составом.
- Мероприятия осеннего 2022 года призыва будут проведены в установленные сроки, - заверили в пресс-службе округа.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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