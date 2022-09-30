Под Волгоградом фермер вырастил гигантскую тыкву весом в 217 кг

Фото телеграм-канала Волгоградская провинция
Общество 30.09.2022 21:49
0
30.09.2022 21:49
Фото телеграм-канала Волгоградская провинция
Гигантскую тыкву вырастил фермер из Среднеахтубинского района Волгоградской области Юрий Яковлев. Как сообщает ИА «Высота 102», вес великанши – 217 килограммов. Ее не поднять даже нескольким мужчинам, а передвигать можно только с помощью механизмов.
В соцсетях чудо-тыква вызвала восторг у пользователей. Волгоградцы гадают, сколько десятков человек можно ей накормить.
Но фермер не собирается останавливаться на достигнутом и уже заявил о намерении побить собственный рекорд.
Фото телеграм-канала Волгоградская провинция
Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения в ЮФО30.09.2022 21:17
Общество 30.09.2022 21:17
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорий30.09.2022 20:02
Общество 30.09.2022 20:02
В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованных30.09.2022 19:32
Общество 30.09.2022 19:32
Из военной части в Волгограде отправили домой ошибочно мобилизованного 59-летнего фермера30.09.2022 18:09
Общество 30.09.2022 18:09
Военком Летунов увидел быт мобилизованных волгоградцев на Прудбое30.09.2022 18:04
Общество 30.09.2022 18:04
Роспотребнадзор перечислил обязательные прививки для волгоградцев30.09.2022 16:47
Общество 30.09.2022 16:47
Несколько сотен волгоградцев собрались на митинг-концерт в центре города30.09.2022 15:37
Общество 30.09.2022 15:37
Волгоградцам перечислили основания для отсрочки от мобилизации30.09.2022 14:35
Общество 30.09.2022 14:35
Волгоградские ученые отправятся на Донбасс, чтобы помочь раненым и больным детям30.09.2022 13:45
Общество 30.09.2022 13:45
Жителям Волгограда и области сообщили, с какими ВУС мобилизуют в первую очередь30.09.2022 13:23
Общество 30.09.2022 13:23
В 2022 году сотрудники Сбера помогли вернуть домой 133 потерявшихся человека30.09.2022 12:45
Общество 30.09.2022 12:45
Нарушителей правил парковки в Волгограде вычислит умная техника30.09.2022 12:42
Общество 30.09.2022 12:42
В Волгограде проверят обоснованность цен на армейскую экипировку30.09.2022 11:58
Общество 30.09.2022 11:58
Без участия работника: почти 90% волгоградцев получают социальные услуги в электронном виде30.09.2022 11:43
Общество 30.09.2022 11:43
«Нет настроения»: в Волгоградской области отменяют концерты и представления из-за отсутствия зрителей30.09.2022 11:39
Общество 30.09.2022 11:39