Под Волгоградом фермер вырастил гигантскую тыкву весом в 217 кг









Гигантскую тыкву вырастил фермер из Среднеахтубинского района Волгоградской области Юрий Яковлев. Как сообщает ИА «Высота 102», вес великанши – 217 килограммов. Ее не поднять даже нескольким мужчинам, а передвигать можно только с помощью механизмов.





В соцсетях чудо-тыква вызвала восторг у пользователей. Волгоградцы гадают, сколько десятков человек можно ей накормить.













Но фермер не собирается останавливаться на достигнутом и уже заявил о намерении побить собственный рекорд.