



В Волгоградской области насчитывается более 600 тысяч жителей, получающих страховую пенсию. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные в преддверии Дня пожилого человека, который отмечается завтра, 1 октября, озвучили в волгоградском отделении пенсионного фонда.

417 тысяч из этого количества – женщины. Остальные – 183 тысячи, это мужчины, которые точно не получат повестки в военкоматы в связи с достижением пенсионного возраста.

Жителей региона, достигших 80 лет и старше, в области почти 92 420 человек. А численность жителей региона, чей почтенный возраст сравнялся или перешагнул вековой юбилей, составляет 92 человека, среди них - 85 женщин. Четыре жительницы региона свой сотый день рождения встречают в октябре.