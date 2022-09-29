В Городище из-под опоры ЛЭП уплывает земля

В рабочем поселке Городище Волгоградской области коммунальная авария, которую не ликвидируют уже два дня, угрожает жизни и здоровью людей.

Как сообщили ИА «Высота 102» жители улицы Дзержинская, в начале недели прорвало водопроводную трубу возле частного дома №13. Аварийная бригада, которую вызвали на место ЧП, смогла только перекрыть воду, но не до конца. Вот уже два дня она течет из дырявой трубы, подмывая железобетонную опору с электропроводами.

- Вокруг железобетонного столба образовалась огромная лужа, в которую почти целиком помещается лопата. Рядом жилой дом, улица, по которой и дети, и взрослые ходят. Куда этот столб упадет, неизвестно. А на нем еще и электрические провода. Могут люди погибнуть, - говорят жители улицы.

По их словам, коммунальные службы на место аварии больше не приезжали. На тревожные сообщения жителей улицы Дзержинская отреагировали энергетики.

- Приезжали электросети, посмотрели, что происходит. Сказали, что да, беда, доложат начальству, - рассказывают люди. – Сегодня написали жалобу в администрацию Городищенского района.





Когда материал готовился к публикации, стало известно, что администрация отреагировала на обращение жителей Городища. Чиновники пообещали вмешаться в ситуацию и устранить аварию на улице Дзержинская. Однако пока вода все еще течет.





Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»