В Волгоградской области возникли проблемы с продажей билетов на развлекательные мероприятия – концерты и представления. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Котово, так, 27 сентября в город должна была приехать цирковая труппа. Однако, когда родители с детьми приехали в обозначенный час, оказалось, что представление отменили сами организаторы из-за малого количества проданных билетов. Хотя деньги за билеты вернули, но неприятный осадок остался – об отмене представления зрителей не предупредили.

В Урюпинске по той же причине – из-за плохо продаваемых билетов не состоится концерт государственного театра танца «Казаки России» с программой «Вся Россия сделана казаками». Мероприятие было намечено на 1 октября.

Между тем, не все в порядке и с продажей билетов на концерты и спектакли в Волгограде. Так, например, на концерт Владимира Спивакова и виртуозов Москвы, который состоится в Волгограде 10 ноября, пока продано менее половины билетов.

Немало свободных мест и на спектакли с участием московских артистов, а также звезд шоу-бизнеса.

Развлекательные мероприятия отменяют и по инициативе властей. Так, запланированный на 24 сентября День города в Котельниково не состоялся в связи с "ситуацией в стране".

В соцсетях жители региона признаются, что у них нет настроения ходить на концерты. Еще одна причина - достаточно дорогие билеты на развлекательные мероприятия, стоимость которых достигает 6 тысяч рублей.