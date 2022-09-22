В Котельниково отменили День города и концерт Татьяны Булановой из-за мобилизации









В Котельниково отменены праздничные мероприятия, запланированные на 24 сентября. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Котельниково. Корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что праздника не будет из-за указа Президента РФ о частичной мобилизации и из-за "общественного мнения".





24 сентября в этом муниципалитете собирались отметить День Котельниково, День Котельниковского района, а также День шахтера и работников сельского хозяйства.





Власти запланировали проведение ярмарок, конкурсов, выступления творческих коллективов, а вечером на площади должны были состояться концерт певицы Татьяны Булановой и праздничный салют.





Между тем, напомним, в Новоаннинском районе также отменили молодежную дискотеку, которая должна была состояться 23 сентября в ДК «Победа». Чиновники объяснили это "сложившейся в стране ситуацией".



