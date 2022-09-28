В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусов

В Волгоградской области с четверга, 29 сентября, ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз синоптиков, при переменной облачности к концу недели ожидается до +25 градусов.

Завтра в Волгограде и области осадков не ожидается. Будет облачно с прояснениями, а столбики уличных термометров днем поднимутся до отметки +22 градуса.

В пятницу, 30 сентября, преимущественно будет солнечно. Сильных порывов ветра не ожидается, температура воздуха составит около +23 градусов.

Прогреется регион до +25 градусов в субботу в отсутствие ветра и при солнечной погоде. А вот уже в воскресенье, 1 октября, над Волгоградской областью снова сгустятся тучи. Второй выходной будет пасмурным, и температура понизится до +21 градуса в дневное время. В понедельник, 3 октября, и вовсе ожидается не больше +17.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»