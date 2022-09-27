В Волгоградской области выявили основных конкурентов коронавируса









В настоящее время в Волгоградской области циркулирует помимо коронавируса еще четыре вируса, вызывающие симптомы ОРВИ и простуды.

- По еженедельным данным проводимых вирусологических исследований заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии – парагриппом, бока-, мета- и риновирусами, а также возбудителем новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Специалисты констатируют, что начавшийся в начале осени рост количества заболевших ОРВИ в связи с формированием детских коллективов, к 38 календарной неделе приостановил свой темп. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению составляет 85,0 на 10 тысяч населения и находится ниже эпидемического порога на 23%.







