Три года назад на участке содержания бездомных животных в Волгограде оказался истощенный и больной щенок, жизнь которого была под угрозой. Тогда участок принадлежал ликвидированному в настоящее время муниципальному предприятию «Горпитомник» и условия для содержания собак были далеки от идеала. Просторные вольеры, сытная еда и хороший уход появились здесь позднее, когда сфера обращения с бездомными животными была передана в ведение МБУ «Северное». А тогда несчастного щенка пытались спасти ветеринары, но признавали, что животное может выжить только при домашнем уходе и сложном лечении. Ничего этого не знала волгоградка Маргарита, которая пришла на участок содержания бездомных животных в надежде найти потерявшуюся собаку, которую прикармливали она и ее соседи в Советском районе Волгограда.





– Когда я обходила вольеры, сразу обратила внимание на страшно худого щенка, который, как я поняла, уже из последних сил цеплялся за сетку и как-будто кричал – спаси меня! Меня как по сердцу ножом ударило. Свою собаку я так и не нашла. И поняла, что не смогу уехать без этого щенка, – рассказывает волгоградка.





Но сразу забрать собаку не получилось. Необходимо было заполнить в офисе учреждения договор на передачу животного. Это удалось сделать лишь на следующий день.

– Я плохо спала всю ночь, – вспоминает Маргарита. – Мне казалось, что я опоздала и щенок уже умер. Это было счастье, когда оказалось, что он меня ждал! Мы его привезли домой, выпустили на газон и накормили. В этот же день мы сделали первое печальное открытие – собака не умела есть. Она хватала еду зубами, потом все это оказывалось на газоне и только потом она по крошкам все подбирала.

У несчастного щенка, помимо плохих зубов и неумения есть, оказалась еще куча заболеваний – начиная от паразитов и заканчивая кишечной инфекцией. Понадобились несколько месяцев специального питания, усердного лечения и ухода, чтобы, наконец, питомец крепко встал на лапы. Малыша назвали Зиданом – в честь знаменитого французского футболиста, чтобы он одержал свою главную победу – выжил.

И Зидан не подвел. Сегодня – это крупный упитанный пес, в котором трудно узнать несчастного и больного щенка, каким он был три года назад.

Семья волгоградцев, которые приютили и спасли Зидана, признаются, что сложно сказать, кому больше принесло счастья появление бездомыша в семье.

– Вы не представляете, какую лавину эмоций дарит эта собака – он любит нас так безмерно, что просто не справляется со своими чувствами. Поэтому он всегда в движении и всегда норовит облизнуть нос, – смеется Маргарита. – Очень советую всем, кто хочет стать счастливыми – попробуйте подарить свою любовь и заботу тем, кто в этом очень сильно нуждается. Пусть это будет любая живая душа.





Сегодня на участке содержания бездомных животных в МБУ «Северное» подрастают десятки щенков, которых забрали с улицы, где бы их ждала верная погибель. Для малышни созданы самые комфортные условия – у них есть просторный прогулочный вольер, досыта еды и воды, должный уход. Каждые выходные самых маленьких питомцев навещают волонтеры, которые привозят им домашнюю еду – кашу с мясом и другие вкусняшки. Но у них нет главного – любящих хозяев.

– Щенки у нас содержатся до половозрелого возраста, – рассказывает главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Потом они стерилизуются и отпускаются в среду обитания. Но уже сейчас этих щенков могут при желании взять в семьи волгоградцы. Кому-то нужна собака для охраны, кому-то – для дома, для ребенка. Любое животное пристраивается по договору с физическим лицом. Такой документ необходим для того, чтобы собака не оказалась потом на улице.

По словам Гули Горбуновой, ветврачи курируют своих бывших питомцев, оказывая содействие их владельцам при лечении, вакцинации и стерилизации, если их забрали в возрасте, когда их еще нельзя оперировать.

– Если семья сталкивается, например, с необходимостью покинуть город, мы можем забрать своих питомцев обратно, – рассказывает главный ветврач. – Ведь тем животным, кто жил в домашних условиях, будет очень непросто на улице. Но мы несем ответственность за них и допустить этого никак не можем.

Сегодня в МБУ «Северное» рады всем волгоградцам, кто захочет подарить любовь, домашний уют и заботу тем, кто нуждается в этом больше всего.

– Мы максимально сотрудничаем со всеми, кто захочет забрать себе наших собак, – заверяет Гуля Горбунова. – Можно прийти и выбрать себе настоящего друга на всю жизнь. Каждый день у нас приемные часы граждан, на любые вопросы мы готовы ответить и по телефону. Взять щенка, воспитать его, обучить под свои привычки и правила, вырастить – это и счастье, и ответственность одновременно. Будем очень рады всем, кто не побоится этой ответственности.