27 сентября на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения указанных регионов в состав России. Как сообщает ИА «Высота 102», голосование пройдет как на участках, так и дистанционно.

— Для проживающих за пределами этих регионов будут организованы участки для голосования в РФ, в том числе и на территории Волгоградской области, — сообщили информагентству в облизбиркоме.

Уточняется, что голосование пройдет в следующие сроки в дистанционном и традиционном форматах. С 23 по 26 сентября 2022 года проголосовать можно вне участков, 27 сентября 2022 года — в помещениях для голосования.

ИА «Высота 102» публикует адреса участков:

Волгоград, улица Невская, 13 — для жителей Донецкой и Луганской народных Республик

Волгоград, улица Ким, 5 — для жителей Запорожской и Херсонской областей

По вопросам участия в референдуме следует обратиться в кол-центр зарубежных комиссий по вопросам референдумов по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 и по телефону кол-центра (8442) 35-25-99 в Волгоградской области (график работы с 23 по 27 сентября с 08.00 до 20.00).