Общество 22.09.2022 09:05
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22.09.2022 09:05
В Новоаннинском Волгоградской области отменили молодежную дискотеку, запланированную на 23 сентября. Мероприятие должно было пройти в ДК «Победа». Как сообщает ИА «Высота 102», администрация центра культуры и искусств объяснила принятое сегодня, 22 сентября решение «сложившейся ситуацией в стране».
Напомним, накануне президент России объявил о частичной мобилизации. В регионе уже создана комиссия под руководством губернатора Андрея Бочарова, первое заседание которой состоялось накануне.
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