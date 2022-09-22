Новую парковку оборудовали у больницы №15 в Волгограде

Общество 22.09.2022 11:54
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22.09.2022 11:54
Новое парковочное пространство на 70 машиномест оборудовали в Красноармейском районе Волгограда между музейным комплексом «Старая Сарепта» и клинической больницей №15.
Как сообщили в администрации Волгограда, парковку сделали по запросам местных жителей и пациентов больницы. Для пешеходов рабочие также обустраивают новый тротуар по периметру паркинга.
В ближайшее время территорию украсят крупномерными деревьями – саженцами остролистного клена и ивы высотой до 3 метров. Уход за насаждениями обеспечит система поливочного водопровода, его монтаж уже выполнен более чем на 70%. Ранее рабочие также оборудовали на участке линии систем уличного освещения и видеонаблюдения.
Реконструкцию всей территории вокруг музея-заповедника в Красноармейском районе планируют провести в несколько этапов. Так, по итогам рейтингового голосования по благоустройству в 2023 году общественное пространство возле «Старой Сарепты» заняло первое место, набрав 15,5 тысячи голосов.
Таким образом, в следующем году рекреационную зону Красноармейского района обновят в первую очередь.
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